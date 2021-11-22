Никита Курбанов завершил карьеру в сборной России

Форвард ЦСКА Никита Курбанов объявил о завершении карьеры в сборной России по баскетболу.



«Недели три назад пообщались с Зораном Лукичем. Честно сказал: было бы интересно с вами поработать, но чуть пораньше, в 30-32 года. Дело не в физических кондициях, они в порядке. Привлекает сам путь: отбор через Европу на мир, через мир на Олимпиаду, бодрая стимулирующая трёхлетка. Если приезжать в сборную, то ради этих высот. Однако мне 35. Чувствую себя прекрасно, могу отыграть, к примеру, чемпионат Европы, но что будет дальше, через пару лет? Так и сказал Лукичу: вы начинаете цикл, создаёте новую команду. Есть молодёжь, с которой вы работали, которую можете сформировать под свою концепцию. Парни получат шанс раскрыться, а для меня настал едва ли не самый благоприятный момент уйти.



Что Лукич? Понял, принял. Выслушал моё мнение о кандидатах на позицию. Например? С поправкой на взаимозаменяемость номеров на площадке — Астапкович, Платонов. Оба неплохо выглядят, перспективные. Никому ничто не гарантировано, но для них сборная важнее. Создавать искусственную конкуренцию, отбирать у парней 10-15 минут только потому, что имею опыт и чего-то добился в баскетболе, в начале долгого цикла вряд ли правильно. Пусть команда формирует долговременный костяк в своём возрастном диапазоне, её ждут серьёзные вызовы. Моё решение — вовремя остановиться», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».