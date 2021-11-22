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Владимир Гомельский оценил действия Леброна и Стюарта в инциденте во время матча НБА

Владимир Гомельский оценил действия Леброна и Стюарта в инциденте во время матча НБА
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался об инциденте в матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс» (121:116). В одном из моментов Леброн Джеймс отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку.

«Не думаю, что со стороны Леброна были умышленные действия. В такие моменты мне всегда вспоминается одна фраза: «Баскетбол — это контактный вид спорта». Борьба за отскочивший мяч — это эпицентр таких контактов, поэтому ситуация между Леброном и Стюартом является игровым эпизодом. Нельзя сказать, что Леброн ударил Стюарта умышленно, потому что он готовился к тому, чтобы выпрыгнуть, а для этого необходим мах обеими руками. В баскетболе это очень распространённая ситуация, я сам пал жертвой таких инцидентов дважды за свою карьеру. Не стоит делать из мухи слона. Леброна оштрафуют и дисквалифицируют — это правила НБА.

Мужчина, которого с детства учили драться, пропустил неожиданный удар, остался жив и не потерял сознание. Конечно, в такой ситуации Стюарт желал отомстить обидчику, поэтому ничего удивительного в этом нет. Реакция Стюарта вписывается в рамки обычной мужской психологии», — рассказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Никогда не видел ничего столь грязного». Реакция на действия Леброна во время матча НБА «Никогда не видел ничего столь грязного». Реакция на действия Леброна во время матча НБА
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