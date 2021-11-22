Владимир Гомельский оценил действия Леброна и Стюарта в инциденте во время матча НБА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался об инциденте в матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс» (121:116). В одном из моментов Леброн Джеймс отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку.



«Не думаю, что со стороны Леброна были умышленные действия. В такие моменты мне всегда вспоминается одна фраза: «Баскетбол — это контактный вид спорта». Борьба за отскочивший мяч — это эпицентр таких контактов, поэтому ситуация между Леброном и Стюартом является игровым эпизодом. Нельзя сказать, что Леброн ударил Стюарта умышленно, потому что он готовился к тому, чтобы выпрыгнуть, а для этого необходим мах обеими руками. В баскетболе это очень распространённая ситуация, я сам пал жертвой таких инцидентов дважды за свою карьеру. Не стоит делать из мухи слона. Леброна оштрафуют и дисквалифицируют — это правила НБА.



Мужчина, которого с детства учили драться, пропустил неожиданный удар, остался жив и не потерял сознание. Конечно, в такой ситуации Стюарт желал отомстить обидчику, поэтому ничего удивительного в этом нет. Реакция Стюарта вписывается в рамки обычной мужской психологии», — рассказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.