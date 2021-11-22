Сборная Италии понесла две потери перед матчем с Россией в квалификации чемпионата мира

Сборная Италии понесла две потери перед матчем с Россией в квалификации чемпионата мира. Помочь итальянской команде не смогут Нико Мэннион («Виртус») и Леонардо Тоте («Фортитудо»), им на замену уже вызваны Диего Флаккадори и Маттиа Удом. Напомним, встреча Россия — Италия состоится 26 ноября.

Состав сборной Италии



Леонардо Канди («Реджо-Эмилия»), Стефано Тонут («Венеция»), Диего Флаккадори («Тренто»), Бруно Масколо («Дертона»), Амедео Тесситори («Виртус»), Маттео Спаньоло («Кремона»), Рафаэль Гаспардо («Бриндизи»), Маттиа Удом («Бриндизи»), Джордано Бортолани («Тревизо»), Микеле Витали («Венеция»), Мухамет Рассул Диуф («Реджо-Эмилия»), Давиде Альвити («Милан»), Никола Акеле («Тревизо»), Габриэле Прочида («Фортитудо»), Алессандро Левер («Триест»), Алессандро Пайола («Виртус»).

Расширенный состав сборной России на матч с Италией выглядит так:



Защитники



Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)

Георгий Жбанов (УНИКС)

Денис Захаров («Зенит»)

Артём Комолов (УНИКС)

Дмитрий Кулагин («Зенит»)

Иван Стребков («Нижний Новгород»)

Александр Хоменко (ЦСКА)



Форварды



Семён Антонов (ЦСКА)

Антон Астапкович («Нижний Новгород»)

Евгений Валиев (УНИКС)

Игорь Вольхин («Зенит»)

Филипп Гафуров (ЦСКА-2)

Андрей Зубков («Зенит»)

Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»)

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

Сергей Торопов («Нижний Новгород»)



Центровые



Александр Ганькевич («Нижний Новгород»)

Владимир Ивлев (ЦСКА).