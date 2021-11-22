Эксперт: Кевин Дюрант ни разу не показал, что может тащить команду на своих плечах
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Известный баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о разнице между двумя суперзвёздами НБА — Кевином Дюрантом и Стефеном Карри.
«Да, Дюрант — это суперзвезда, как и Карри. Но разница между ними заключается в том, что Стефен куда лучше, как лидер. Дюрант был в „Оклахоме“, где боролся за лидерство с Расселом Уэстбруком. Потом был в „Голден Стэйт“, где ему не обязательно было быть лидером. Потом Кевин последовал за Кайри Ирвингом в „Бруклин“. Он ни разу не показал, что может тащить команду на своих плечах», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.
Ранее были названы лучшие скореры НБА в четвёртой четверти. Любопытно, что Карри и Дюранта нет даже в топ-10, как и звёздного игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса.
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