Эксперт: Кевин Дюрант ни разу не показал, что может тащить команду на своих плечах

Известный баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о разнице между двумя суперзвёздами НБА — Кевином Дюрантом и Стефеном Карри.



«Да, Дюрант — это суперзвезда, как и Карри. Но разница между ними заключается в том, что Стефен куда лучше, как лидер. Дюрант был в „Оклахоме“, где боролся за лидерство с Расселом Уэстбруком. Потом был в „Голден Стэйт“, где ему не обязательно было быть лидером. Потом Кевин последовал за Кайри Ирвингом в „Бруклин“. Он ни разу не показал, что может тащить команду на своих плечах», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.



Ранее были названы лучшие скореры НБА в четвёртой четверти. Любопытно, что Карри и Дюранта нет даже в топ-10, как и звёздного игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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