Демар Дерозан побил рекорд Майкла Джордана в «Чикаго»
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Защитник клуба НБА «Чикаго Буллз» Демар Дерозан побил клубный рекорд легендарного баскетболиста Майкла Джордана, сообщает NBA Central. Демар Дерозан в матче с «Нью-Йорк Никс» набрал 31 очко. Таким образом, Дерозан стал рекордсменом клуба по количеству набранных очков в первых 16 матчах за команду. На счету Дерозана 425 очков за этот промежуток времени. Майкл Джордан в дебютном сезоне в составе «Чикаго» набрал в первых шестнадцати матчах 424 очка.
Напомним, накануне «Чикаго Буллз» на домашней площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 109:103.
«Чикаго» одержал 12 побед в 17 встречах регулярного чемпионата сезона-2021/2022. В настоящий момент «Буллз» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.
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