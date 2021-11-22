Демар Дерозан побил рекорд Майкла Джордана в «Чикаго»

Защитник клуба НБА «Чикаго Буллз» Демар Дерозан побил клубный рекорд легендарного баскетболиста Майкла Джордана, сообщает NBA Central. Демар Дерозан в матче с «Нью-Йорк Никс» набрал 31 очко. Таким образом, Дерозан стал рекордсменом клуба по количеству набранных очков в первых 16 матчах за команду. На счету Дерозана 425 очков за этот промежуток времени. Майкл Джордан в дебютном сезоне в составе «Чикаго» набрал в первых шестнадцати матчах 424 очка.



Напомним, накануне «Чикаго Буллз» на домашней площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 109:103.



«Чикаго» одержал 12 побед в 17 встречах регулярного чемпионата сезона-2021/2022. В настоящий момент «Буллз» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.