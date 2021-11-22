Леброн Джеймс отреагировал на исход резонансного дела по 18-летнему американцу

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на оправдательный приговор 18-летнего жителя штата Иллинойс Кайла Риттенхауса. Леброн сделал ретвит записи пилота NASCAR Буббы Уоллеса.
«Окажись этот парень чёрным — он бы лишился жизни ещё до начала процесса. Печально», — написал Бубба Уоллес в своём «твиттере».
Напомним, жюри присяжных признало невиновным 18-летнего жителя штата Иллинойс Кайла Риттенхауса, которого обвиняли в двойном убийстве и покушении на убийство во время протестов за права темнокожих в городе Кеноша, штат Висконсин. Адвокаты Риттенхауса настаивали, что действия их подзащитного укладывались в рамки самообороны.
В августе 2020 года в Кеноше проходили массовые демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter, сопровождавшиеся погромами. Кайл Риттенхаус, которому на тот момент было 17 лет, выступал в качестве волонтёра, защищавшего собственность граждан. Во время конфликтной ситуации он застрелил из полуавтоматической винтовки двух участников протестов.
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