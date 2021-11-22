Леброн Джеймс покорил знаковое достижение в НБА перед тем, как разбил лицо Стюарту

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс смог покорить значимое достижение в НБА во время матча регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс». Незадолго до скандальной стычки с Айзеей Стюартом Леброн забросил свой 2000-й трёхочковый в карьере. Таким образом, Леброн стал одним из 11 игроков в истории НБА, забросившим 2000 трёхочковых за время выступлений в лиге.

Напомним, во время матча произошёл скандал с участием Леброна Джеймса. В одном из моментов Джеймс отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку прямо на площадке.

Спустя некоторое время Стюарта отвели в раздевалку, а сам Леброн получил удаление, и матч был возобновлён. Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 121:116.