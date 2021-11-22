Карл Мэлоун взял бы в свою команду Скотти Пиппена и Мэджика Джонсона, а не Майкла Джордана

Легендарный бывший форвард НБА Карл Мэлоун назвал двух игроков, которых он бы взял в свою команду из легендарной «Дрим-тим» сборной США.
«Прежде всего, должен сказать, что мне стоит начать со Скотти Пиппена. Помните то время, когда Майкл Джордан завершил карьеру во второй и третий раз? Я следил за Скотти Пиппеном, когда „Чикаго“ был не в лучшей форме. И Скотти был лидером этой команды по всем статистическим показателям. Я это хорошо помню. Моим вторым игроком был бы Мэджик Джонсон», — приводит слова Карла Мэлоуна Essentially Sports.
Всего в «дрим-тим» входило 12 игроков — Чарльз Баркли, Ларри Бёрд, Клайд Дрекслер, Патрик Юинг, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Кристиан Леттнер, Карл Мэлоун, Крис Маллин, Скотти Пиппен, Дэвид Робинсон и Джон Стоктон. 11 из 12 игроков этой сборной вошли в список 50 величайших игроков в истории НБА (за исключением Леттнера).
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