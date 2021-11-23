«Чикаго» проиграл «Индиане», «Миннесота» обыграла «Нью-Орлеан»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:77.
Самым результативным в составе победителей стал Домантас Сабонис, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Демар Дерозан (18 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 110:96.
Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, ему удалось набрать 28 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Вилли Эрнагомес, набравший 19 очков.
Также «Орландо Мэджик» проиграл «Милуоки Бакс» со счётом 92:123.
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