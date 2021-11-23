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«Чикаго» проиграл «Индиане», «Миннесота» обыграла «Нью-Орлеан»

«Чикаго» проиграл «Индиане», «Миннесота» обыграла «Нью-Орлеан»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:77.

Самым результативным в составе победителей стал Домантас Сабонис, который записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Демар Дерозан (18 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 110:96.

Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, ему удалось набрать 28 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Вилли Эрнагомес, набравший 19 очков.

Также «Орландо Мэджик» проиграл «Милуоки Бакс» со счётом 92:123.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 92
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Холидэй - 18, Коннотон - 17, Аллен - 14, Нвора - 14, Портис - 13, Адетокунбо - 12, Миддлтон - 12, Хилл - 7, Калаицакис - 5, Робинсон - 5, Худ - 5, Адетокунбо - 1, Дивинченцо, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей
Орландо Мэджик: Вагнер - 18, Хэмптон - 14, Лопес - 13, Мюлдер - 13, Океке - 12, Картер - 8, Саггс - 5, Росс - 4, Браздейкис - 3, Бамба - 2, Айзек, Вагнер, Картер-Уильямс, Мур, Фульц, Харрис, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
77 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Дерозан - 18, Лавин - 17, Джонс - 8, Досунму - 7, Браун - 6, Брэдли - 6, Томас - 5, Уайт - 4, Грин - 3, Дотсон - 2, Симонович - 1, Болл, Вучевич, Джонсон, Карузо, Кук, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 21, Брогдон - 16, Холидэй - 14, ЛеВерт - 12, Тёрнер - 12, Дуарте - 9, Мартин - 7, Лэмб - 5, Крэйг - 4, Макконнелл - 4, Бриссетт - 3, Уонамэйкер - 2, Битадзе, Вашингтон, Джарро, Джексон, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
96 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Эрнангомес - 19, Александер-Уолкер - 14, Валанчюнас - 13, Харт - 13, Льюис - 10, Ингрэм - 9, Темпл - 8, Джонс - 6, Маршалл - 2, Саторански - 2, Альварадо, Грэм, Лозада, Мёрфи, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Эдвардс - 18, Вандербилт - 16, Расселл - 11, Беверли - 10, Макдэниелс - 10, Бисли - 7, Рид - 6, Найт - 2, Принс - 2, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Окоги, Райт
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