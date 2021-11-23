Сборная России по баскетболу единогласно выбрала капитана

Сборная России по баскетболу выбрала капитаном Семёна Антонова, сообщает официальный сайт РФБ.

Кандидатуру форварда ЦСКА, предложенную главным тренером Зораном Лукичем, игроки поддержали единогласно.



Первый вызов в национальную команду Антонов получил в 2010 году: Дэвид Блатт пригласил форварда клуба Суперлиги Б «Тамбов-ТГУ» на просмотровый сбор, а уже следующим летом включил в заявку на чемпионат Европы, где сборная России стала третьей. В 2012-м Семён стал соавтором первой олимпийской медали в истории российского мужского баскетбола, завоевав бронзу Игр в Лондоне. А в отборе на Кубок мира — 2023 дебютирует в новой для себя роли.



«К сожалению, Андрея Воронцевича сейчас с нами нет — по договорённости с клубом мы его не вызывали. И в этом окне мы выбрали нового капитана. Почему Семён? Тут всё просто. Во-первых, из всей нынешней команды у него самый большой стаж в национальной команде. Во-вторых, у Антонова есть победный опыт со сборной России — за его плечами бронза чемпионата Европы и Олимпийских игр.



И ещё один момент — пожалуй, самый важный для меня — человеческие качества. Отношение к делу, отношение к партнёрам по команде, формирование командной химии. У меня уже был опыт работы с Семёном как капитаном команды — в «Нижнем Новгороде», и сейчас выбор был очень простым. Никаких сомнений не было», — сказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.



«Капитан — это не только человек, который перед игрой выходит и обменивается вымпелами с командой соперника. Это ещё и ответственность: быть не просто лидером в раздевалке, а мостом между командой и тренером. Помогать ему доносить мысли до игроков — и наоборот, представлять интересы команды перед тренерским штабом.



Спасибо Зорану Лукичу и всем ребятам — безумно приятно, что мне оказали такое доверие. Всё-таки капитаном необязательно назначают того, кто дольше играет или набирает больше очков. Тут важны и личные качества, и жизненные принципы. Буду с гордостью и честью нести это звание, постараюсь оправдать все ожидания», — заявил Антонов.