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Сборная России по баскетболу единогласно выбрала капитана

Сборная России по баскетболу единогласно выбрала капитана
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Сборная России по баскетболу выбрала капитаном Семёна Антонова, сообщает официальный сайт РФБ.

Кандидатуру форварда ЦСКА, предложенную главным тренером Зораном Лукичем, игроки поддержали единогласно.

Первый вызов в национальную команду Антонов получил в 2010 году: Дэвид Блатт пригласил форварда клуба Суперлиги Б «Тамбов-ТГУ» на просмотровый сбор, а уже следующим летом включил в заявку на чемпионат Европы, где сборная России стала третьей. В 2012-м Семён стал соавтором первой олимпийской медали в истории российского мужского баскетбола, завоевав бронзу Игр в Лондоне. А в отборе на Кубок мира — 2023 дебютирует в новой для себя роли.

«К сожалению, Андрея Воронцевича сейчас с нами нет — по договорённости с клубом мы его не вызывали. И в этом окне мы выбрали нового капитана. Почему Семён? Тут всё просто. Во-первых, из всей нынешней команды у него самый большой стаж в национальной команде. Во-вторых, у Антонова есть победный опыт со сборной России — за его плечами бронза чемпионата Европы и Олимпийских игр.

И ещё один момент — пожалуй, самый важный для меня — человеческие качества. Отношение к делу, отношение к партнёрам по команде, формирование командной химии. У меня уже был опыт работы с Семёном как капитаном команды — в «Нижнем Новгороде», и сейчас выбор был очень простым. Никаких сомнений не было», — сказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.

«Капитан — это не только человек, который перед игрой выходит и обменивается вымпелами с командой соперника. Это ещё и ответственность: быть не просто лидером в раздевалке, а мостом между командой и тренером. Помогать ему доносить мысли до игроков — и наоборот, представлять интересы команды перед тренерским штабом.

Спасибо Зорану Лукичу и всем ребятам — безумно приятно, что мне оказали такое доверие. Всё-таки капитаном необязательно назначают того, кто дольше играет или набирает больше очков. Тут важны и личные качества, и жизненные принципы. Буду с гордостью и честью нести это звание, постараюсь оправдать все ожидания», — заявил Антонов.

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