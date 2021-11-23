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«Голден Стэйт» может выменять Домантаса Сабониса

«Голден Стэйт» может выменять Домантаса Сабониса
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» может выменять центровых Домантаса Сабониса или Майлза Тёрнера из «Индианы Пэйсерс». 25-летний литовский форвард выступает в НБА уже шесть сезонов.

«Давайте поговорим про трансферные слухи. Я вижу хорошую команду из Индианы, которой не хватает «химии». Похоже, что Майлза Тёрнера и Домантаса Сабониса рассматривают в качестве возможного актива для обменов. Я думаю о Сабонисе в «Голден Стэйт», хотя и для Тёрнера это справедливо. Да, если бы я управлял «Уорриорз» в том виде, в каком они сейчас доминируют на Западе, моей первой мыслью было бы ничего не делать. Но Сабонис — это парень, за которого нужно драться. За его баскетбольный интеллект и возможность подойти команде», — рассказал журналист Билл Симмонс на своём подкасте.

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