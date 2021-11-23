Марио Хезонья — MVP ноября в Единой лиге ВТБ

Форвард УНИКСа Марио Хезонья признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ — 2021/2022 по итогам ноября, сообщает официальный сайт турнира.



УНИКС выиграл все 3 матча в этом месяце — с «ПАРМОЙ» (73:66), ЦСКА (69:64) и «Астаной» (71:59) — и единолично возглавил турнирную таблицу с показателем 6-1.



Марио Хезонья был лидером УНИКСа в ноябре, в среднем набирая 22,0 очка (54,4% попаданий с игры) и совершая 6,0 подбора, 2,7 передачи и 2,0 перехвата с показателем эффективности 23,3 балла. В данный момент форвард входит в Топ-5 игроков Лиги по очкам (18,1) и перехватам (2,0) в среднем за матч.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

«Очень рад за себя и за клуб, – сказал Марио Хезонья. – УНИКС – лидер Единой Лиги, и это самое главное. После месяца плодотворной работы результат не заставил себя ждать. Считаю, что последнее время я прогрессировал под руководством тренерского штаба. Планирую продолжить формировать мышление командного игрока и победителя. Эта награда – результат усердной работы всего коллектива!» — сказал Хезонья.