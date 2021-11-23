Эксперт: Кевин Дюрант должен выставить «Бруклину» обменный запрос
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Известный баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит выразил уверенность, что звёздный Кевин Дюрант должен выставить своему клубу «Бруклин Нетс» запрос на обмен.
«Дюрант приехал в «Бруклин» из-за Кайри Ирвинга. А Кайри предал Кевина. Он предал всех поклонников баскетбола своими постоянными причинами отсутствовать. Он предал своих товарищей по команде и предал саму НБА, потому что он суперзвезда, ради которой включают телевизоры.
Я не стану винить Дюранта, если в конце сезона он выставит «Бруклину» обменный запрос. Я думаю, он должен сделать это, попросить обмен», — сказал Эй Смит в эфире программа First Take.
Любопытно, что днём ранее Эй Смит подверг критике лидерские навыки Дюранта, поставив в пример Стефена Карри.
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