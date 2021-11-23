Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Димитрис Итудис отреагировал на мнение, что у ЦСКА есть комплексы перед «Олимпиакосом»

Димитрис Итудис отреагировал на мнение, что у ЦСКА есть комплексы перед «Олимпиакосом»
Комментарии

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на мнение, что у армейской команды есть психологические комплексы перед греческим «Олимпиакосом», с которым она неудачно играла в «Финалах четырёх» Евролиги.

«Нет никаких призраков. Не верю, что у ЦСКА есть какие-то психологические комплексы. Это хорошая история для «Олимпиакоса», чтобы мотивировать игроков. Я отдаю им должное.

Но вы можете и должны убеждать своих баскетболистов, что никаких призраков нет. И к счастью, мы сумели сделать это, когда выиграли Евролигу с примерно тем же составом игроков. Просто ЦСКА всегда в центре внимания. Такие истории пытаются выдумать СМИ, но на самом деле это не имеет к нам никакого отношения», — сказал Итудис в подкасте The Crossover Джо Арлаускаса.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

ЦСКА добыл важную победу в Испании. Но для полноценной реабилитации этого слишком мало ЦСКА добыл важную победу в Испании. Но для полноценной реабилитации этого слишком мало
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021