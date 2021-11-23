«Лейкерс» сэкономят существенную сумму в платёжке за один матч дисквалификации Леброна
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет сэкономить существенную сумму в платёжке благодаря дисквалификации своего лидера Леброна Джеймса. Напомним, Джеймс пропустит предстоящий матч с «Нью-Йорк Никс» после инцидента, случившегося в игре с «Детройт Пистонс». Леброн ударил по лицу Айзею Томаса.
Сам Леброн потеряет $ 284 тыс. в виде вычета зарплаты за один матч. Клуб же сэкономит $ 532 508 в качестве налога на роскошь.
Инцидент произошёл в третьей четверти матча «Лейкерс» и «Пистонс». Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Джеймс локтем разбил лицо Стюарту. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца матча.
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