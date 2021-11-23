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Женская сборная России узнала соперников по квалификации чемпионата мира

Женская сборная России узнала соперников по квалификации чемпионата мира
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Женская сборная России узнала своих соперников по квалификации на чемпионат мира 2022 года. Россиянки сыграют в группе D с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. Квалификационный турнир наша команда проведёт в Вашингтоне с 10 по 13 февраля 2022 года.

Состав всех групп квалификации на ЧМ-2022:

Группа А: Австралия, Южная Корея, Сербия, Бразилия;
Группа В: Франция, Китай, Нигерия, Мали;
Группа С: Босния и Герцеговина, Япония, Канада, Беларусь;
Группа D: Россия, США, Бельгия, Пуэрто-Рико.

Из групп В и С в финальный турнир попадут по три лучшие команды, из групп А и D – по две, потому что хозяин турнира сборная Австралии и действующий олимпийский чемпион США заранее гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2022, который пройдёт в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

Напомним, сейчас женская сборная России также принимает участие в квалификации к Евробаскету-2023. В первых двух матчах наши девушки одержали уверенные победы над Черногорией (85:64) и Данией (77:57). В следующей игре россиянки встретятся с Австрией.

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