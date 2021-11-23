Сын Шакила О'Нила ответил на резкие слова Энеса Кантера в адрес Леброна Джеймса
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Шариф О'Нил, сын легендарного центрового Шакила О'Нила, высказался о критике со стороны центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Кантер упрекнул Джеймса за отсутствие у него чёткой позиции по поводу нарушений прав граждан Китая.
«Почему ты не сказал ему этого в коридоре», — написал Шариф на своей официальной странице в «твиттере».
Пост можно посмотреть на официальной странице Шарифа О'Нила в «Твиттере».
Кантер, в частности, намекнул на контракт с Леброна с Nike, продукция которого производится в Китае. Сам Энес на протяжении нескольких месяцев жёстко критикует китайские власти, в том числе за агрессивные действия в Тибете и ущемление уйгуров.
Новость по темеЭнес Кантер сделал жёсткий выпад в адрес Леброна Джеймса
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