Лука Дончич усугубил травму колена
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич поучаствовал в командной тренировке, однако был вынужден досрочно завершить занятие из-за боли в левом колене. Об этом сообщила журналист Келли Каплан в своём «твиттере».
По сведениям источника, Дончич ударился о трибуну, из-за чего закричал от боли. После этого он покинул площадку с повязкой на левом колене.
Впоследствии главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что участие Луки в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» под вопросом. Команды встретятся завтра, 24 ноября. Начало — в 06:30 мск.
Напомним, Дончич получил повреждение левой ноги в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (111:101). Встреча состоялась 16 ноября. После этого игрок участия в матчах своей команды в НБА не принимал.
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