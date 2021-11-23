Кевин Гарнетт высказал мнение о Леброне Джеймсе
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Было интересно посмотреть, кто из чего сделан. Мало кто знает, ведь Леброн говорит негромко, но он всегда отвечает. Он действительно крут», – сказал Гарнетт на канале MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME в YouTube.
Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
Ранее мнением о конфликте Леброна и центрового «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта поделился бывшая звезда НБА Реджи Миллер.
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