Майкл Джордан вложился в компанию, которая получает около $ 300 млн дохода в год

Легендарный баскетболист Майкл Джордан стал инвестором компании Watch Box, сообщил журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».

Помимо Джордана, по сведениям источника, в компанию вложились ещё ряд игроков. Среди них форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол, его одноклубник, атакующий защитник Девин Букер и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс. Кроме того, инвесторами стали ряд других спортсменов.



Сообщается, что в 2021 году доход Watch Box составил примерно $ 300 млн.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.