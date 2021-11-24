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«Нью-Йорк» обыграл «Лейкерс», «Детройт» уступил «Майами»

«Нью-Йорк» обыграл «Лейкерс», «Детройт» уступил «Майами»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 106:100.

Самым результативным в составе победителей стал француз Эван Фурнье, который записал в свой актив 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Расселл Уэстбрук, у которого трипл-дабл (31 + 13 подборов + 10 передач).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 92:100.

Самым результативными в составе победителей стал Тайлер Хироу, ему удалось набрать 31 очко. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Джерами Грант, набравший 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
92 : 100
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Грант - 21, Бей - 15, Джексон - 13, Диалло - 10, Джозеф - 9, Гарза - 7, Каннингем - 6, Лайлз - 6, Джексон - 5, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит, Стюарт, Хейз
Майами Хит: Хироу - 31, Адебайо - 15, Батлер - 15, Лоури - 15, Робинсон - 11, Дедмон - 6, Мартин - 6, Винсент - 1, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Страс, Такер, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 26, Рэндл - 20, Куикли - 14, Барретт - 12, Бёркс - 12, Топпин - 12, Уокер - 6, Ноэль - 4, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Робинсон, Роуз, Саманич, Селден, Симс
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 31, Дэвис - 20, Брэдли - 15, Монк - 12, Энтони - 12, Джордан - 6, Эллингтон - 4, Brown Jr., Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Ховард, Хортон-Такер
Комментарии
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