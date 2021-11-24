«Нью-Йорк» обыграл «Лейкерс», «Детройт» уступил «Майами»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 106:100.
Самым результативным в составе победителей стал француз Эван Фурнье, который записал в свой актив 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Расселл Уэстбрук, у которого трипл-дабл (31 + 13 подборов + 10 передач).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 92:100.
Самым результативными в составе победителей стал Тайлер Хироу, ему удалось набрать 31 очко. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Джерами Грант, набравший 21 очко.
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