«Ты слишком мелкий!» Лука Дончич получил технический фол за слова в адрес соперника

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил технический фол в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».



В одном из игровых эпизодов словенский баскетболист продавил под кольцом атакующего защитника «Клипперс» Теренса Мэнна и реализовал лэй-ап с сопротивлением соперников. После попадания Лука выкрикнул: «Ты слишком мелкий!» в адрес Мэнна.



Судьи сразу же наградили Дончича техническим фолом, посчитав его поведение оскорбительным. Дончич в матче с «Клипперс» вернулся в строй после травмы колена, из-за которой пропустил три предыдущих матча регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне разыгрывающий «Маверикс» записывает на свой счёт в среднем 24,9 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи за матч.

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