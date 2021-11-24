Томпсон: «Голден Стэйт» входит в топ-3 НБА по защите и атаке. А ведь я ещё даже не играл

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон оценил выступление калифорнийского клуба в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА.
«Да, мы идём 15-2. Это отличный показатель. «Голден Стэйт» входит в топ-3 НБА по защите и атаке. А ведь я ещё даже не играл. Подумайте об этом. Серьёзно подумайте об этом», — цитирует Томпсона в своём «твиттере» журналист Энтони Слэйтер.
Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января, однако ранее СМИ сообщали, что он может вернуться на паркет уже на Рождество.
- 24 ноября 2021
-
12:56
-
11:30
-
10:32
-
09:28
-
09:12
-
08:40
-
06:39
-
00:45
- 23 ноября 2021
-
23:30
-
22:28
-
21:12
-
19:56
-
19:12
-
18:16
-
17:40
-
16:24
-
15:29
-
14:18
-
14:16
-
13:36
-
12:44
-
12:24
-
12:10
-
11:32
-
10:33
-
09:39
-
08:59
-
08:45
-
08:29
-
08:21
-
08:05
-
06:39
-
05:55
- 22 ноября 2021
-
23:58
-
23:40