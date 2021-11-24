Томпсон: «Голден Стэйт» входит в топ-3 НБА по защите и атаке. А ведь я ещё даже не играл

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон оценил выступление калифорнийского клуба в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА.



«Да, мы идём 15-2. Это отличный показатель. «Голден Стэйт» входит в топ-3 НБА по защите и атаке. А ведь я ещё даже не играл. Подумайте об этом. Серьёзно подумайте об этом», — цитирует Томпсона в своём «твиттере» журналист Энтони Слэйтер.



Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января, однако ранее СМИ сообщали, что он может вернуться на паркет уже на Рождество.