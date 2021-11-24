«Реал» хочет подписать самого результативного игрока Евролиги

Разыгрывающий АСВЕЛа Эли Окобо попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Defensa Central. По информации источника, мадридский клуб нацелен заполучить Окобо в состав на следующий сезон.
Он является самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022. В среднем французский защитник набирает 21,6 очка за игру, опережая в этом статистическом показателе на три очка ближайшего преследователя — защитника «Панатинаикоса» Дарила Макона.
Эли Окобо подписал контракт с АСВЕЛом перед стартом сезона. Французский разыгрывающий вернулся в Европу после двух лет выступлений в составе «Финикса» в НБА и одного сезона в составе фарм-клуба «Бруклина» в G-лиге.
АСВЕЛ после 11 туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.
- 24 ноября 2021
-
15:47
-
14:51
-
13:58
-
12:56
-
11:30
-
10:32
-
09:28
-
09:12
-
08:40
-
06:39
-
00:45
- 23 ноября 2021
-
23:30
-
22:28
-
21:12
-
19:56
-
19:12
-
18:16
-
17:40
-
16:24
-
15:29
-
14:18
-
14:16
-
13:36
-
12:44
-
12:24
-
12:10
-
11:32
-
10:33
-
09:39
-
08:59
-
08:45
-
08:29
-
08:21
-
08:05
-
06:39