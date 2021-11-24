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«Реал» хочет подписать самого результативного игрока Евролиги

«Реал» хочет подписать самого результативного игрока Евролиги
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Разыгрывающий АСВЕЛа Эли Окобо попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Defensa Central. По информации источника, мадридский клуб нацелен заполучить Окобо в состав на следующий сезон.

Он является самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022. В среднем французский защитник набирает 21,6 очка за игру, опережая в этом статистическом показателе на три очка ближайшего преследователя — защитника «Панатинаикоса» Дарила Макона.

Эли Окобо подписал контракт с АСВЕЛом перед стартом сезона. Французский разыгрывающий вернулся в Европу после двух лет выступлений в составе «Финикса» в НБА и одного сезона в составе фарм-клуба «Бруклина» в G-лиге.

АСВЕЛ после 11 туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.

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