В «Далласе» отреагировали на информацию о желании обменять Кристапса Порзингиса
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Владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал слухи о возможном обмене Кристапса Порзингиса.
«Когда вы приобретаете в команду любого игрока, даже суперзвезду, вы не получаете гарантий. Вы не знаете, выстрелит эта сделка прямо сейчас или немного позже. Кристапс Порзингис — уникальный баскетболист, он «единорог». С каждым матчем он делает всё больше уникальных вещей. Не сомневаюсь, что Кристапс не показал ещё и половины своих возможностей.
Он прекрасный игрок и хороший парень. У меня был только положительный опыт от общения с ним. Зачем нам его менять? В соцсетях постоянно кого-то обменивают. Думаю, сейчас они там пытаются обменять куда-нибудь Луку Дончича», — цитирует Кьюбана Eurohoops.
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