Расселл Уэстбрук высказался о дисквалификации Леброна Джеймса

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук поделился мнением о дисквалификации своего одноклубника Леброна Джеймса. Звезду НБА отстранили после удара в лицо Айзее Стюарту в матче с «Детройт Пистонс».



После удара Леброна началась массовая драка. Стюарт, который сразу после инцидента пытался разобраться с Джеймсом, получил два матча дисквалификации.



«Удивлён ли я решением НБА? И да, и нет. Я имею в виду, что все мы смотрели видео и поняли, что там происходило. Но решение было принято, ничего не поделаешь. Не думаю, что мне или кому-либо ещё стоит об этом рассуждать теперь. Леброн поможет нам в Индиане», — рассказал Уэстбрук на пресс-конференции.



Леброн потеряет $ 284 тыс. в виде вычета зарплаты, Айзея – $ 45 тыс.

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