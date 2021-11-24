Маркус Моррис — о судействе в НБА: с Дончичем нельзя говорить, на него даже нельзя дышать
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис после проигранного матча с «Даллас Маверикс» (104:112 ОТ) заявил, что судьи специально оберегают звезду «Далласа» Луку Дончича. Моррис заявил, что из-за этого ему сложно защищаться против словенского игрока.
«Я знаю, что арбитры висят у меня на хвосте. Мне нельзя не то что говорить с Лукой, мне даже дышать на него нельзя. Конечно, мои слова могут показаться банальными, но всё же это должно быть соперничеством», — приводит слова Морриса TalkBasket.
Лучшими в составе «Далласа» в этом матче стали Кристапс Порзингис (30 очков, 7 подборов) и Лука Дончич (26 очков, 9 подборов, 9 передач). Самыми результативными у «Клипперс» были Реджи Джексон (31 очко, 10 подборов) и Пол Джордж (26 очков, 9 подборов).
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