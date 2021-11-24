Дрэймонд Грин назвал виновников инцидента с участием Леброна Джеймса и Айзеи Стюарта

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением об инциденте в матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс случайно ударил в лицо Айзею Стюарта, после чего началась массовая драка. Стюарт пытался отомстить Леброну и подраться с ним.



«Игроки «Детройта» должны были лучше справиться с ситуацией. Леброн хотел извиниться, но ребята из «Пистонс» начали держать Стюарта, отводить его от Джеймса. Мне кажется, именно они своими действиями привели к тому, что Стюарт действительно обезумел», — сказал Грин в интервью YouTube-каналу The Volume.



По итогам инцидента Джеймса дисквалифицировали на один матч, Стюарта — на два. Леброн потеряет $ 284 тыс. в виде вычета зарплаты, Айзея – $ 45 тыс.

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