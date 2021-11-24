Энес Кантер — о владельце «Бруклина»: он трус и марионетка китайского правительства

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер раскритиковал владельца «Бруклин Нетс» Джозефа Цая за отсутствие позиции по поводу ущемлений азиатов в мире.

«Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай — трус и марионетка китайского правительства. Если вы выступаете против Коммунистической партии Китая, это не означает, что вы боретесь с ущемлением азиатов. Можно говорить о прекращении ненависти к азиатам и противостоять КПК. Права человека — это не «западные» ценности, это универсальные ценности! Бесхребетный Джозеф Цай», — написал Кантер на своей странице в «Твиттере».

Ранее Кантер раскритиковал шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана за то, что тот не поддерживает афроамериканское сообщество США.