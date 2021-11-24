Компания Леброна Джеймса хочет купить клуб НБА после приобретения хоккейного «Питтсбурга»

Американская компания Fenway Sports Group, партнёром которой является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, хочет приобрести команду НБА после покупки хоккейного клуба «Питтсбург», сообщает Axios.



Недавно компания достигла договорённости о приобретении контрольного пакета акций клуба НХЛ «Питтсбург».



Fenway Sports Group занимается инвестициями в спорт и владеет бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс». Недавно компания также приобрела большую часть акций футбольного клуба «Ливерпуль». Леброн Джеймс является миноритарным владельцем этих клубов. Ранее Джеймс заявлял, что после завершения карьеры хотел бы стать мажоритарным владельцем клуба НБА. Родной клуб Леброна «Кливленд Кавальерс» назывался в качестве приоритетного варианта.