Димитрис Итудис: у «Баварии» есть конкретное представление о том, чем они занимаются

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с мюнхенской «Баварией» в Евролиге. Напомним, матч состоится завтра, 25 ноября, начало игры — в 20:00 мск.



«Бавария» — очень серьёзная команда, у них есть конкретное представление о том, чем они занимаются. Они очень старательны на паркете, в последнее время показали это во многих играх. У них очень хорошие игроки на флангах, они очень хорошо бегают в быстрые отрывы, используют много переключений в защите. Стратегия заключается в том, что они используют отдельные защитные схемы против определённых игроков, тех, кто участвует в пик-н-роллах и остальных. В целом ожидаем сложного матча Евролиги, на этом уровне вы должны быть готовы ко всему», — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА.