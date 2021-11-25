Детлеф Шремпф — об игре против Майкла Джордана: всегда чувствовал себя ущемлённым
Поделиться
Бывший игрок НБА Детлеф Шремпф поделился воспоминаниями об игре против Майкла Джордана. Немецкий баскетболист рассказал, что всегда чувствовал себя ущемлённым, играя на арене «Чикаго Буллз».
«Играя против Джордана, я всегда чувствовал себя ущемлённым, особенно на домашней арене „Чикаго“. Если звучал свисток, этот свисток всегда был в пользу Джордана. Наших ребят всегда это огорчало. Мы понимали, что мы не получим эти свистки, тем более, когда играем в Чикаго. Поэтому нам нужно было всегда показывать свой максимум.
Но на самом деле, это было прекрасное время. Грандиозное шоу, полная арена, все отчаянно шумят. Это было просто лучшее время в моей жизни», — рассказал Шремпф в интервью YouTube-каналу NBA Europe.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
00:59
- 24 ноября 2021
-
23:51
-
22:54
-
22:30
-
22:23
-
21:56
-
20:57
-
19:42
-
18:39
-
17:27
-
16:46
-
15:47
-
14:51
-
13:58
-
12:56
-
11:30
-
10:32
-
09:28
-
09:12
-
08:40
-
06:39
-
00:45
- 23 ноября 2021
-
23:30
-
22:28
-
21:12
-
19:56
-
19:12
-
18:16
-
17:40
-
16:24
-
15:29
-
14:18
-
14:16
-
13:36
-
12:44
Партнерский контент