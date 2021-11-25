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Детлеф Шремпф — об игре против Майкла Джордана: всегда чувствовал себя ущемлённым

Детлеф Шремпф — об игре против Майкла Джордана: всегда чувствовал себя ущемлённым
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Бывший игрок НБА Детлеф Шремпф поделился воспоминаниями об игре против Майкла Джордана. Немецкий баскетболист рассказал, что всегда чувствовал себя ущемлённым, играя на арене «Чикаго Буллз».

«Играя против Джордана, я всегда чувствовал себя ущемлённым, особенно на домашней арене „Чикаго“. Если звучал свисток, этот свисток всегда был в пользу Джордана. Наших ребят всегда это огорчало. Мы понимали, что мы не получим эти свистки, тем более, когда играем в Чикаго. Поэтому нам нужно было всегда показывать свой максимум.

Но на самом деле, это было прекрасное время. Грандиозное шоу, полная арена, все отчаянно шумят. Это было просто лучшее время в моей жизни», — рассказал Шремпф в интервью YouTube-каналу NBA Europe.

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