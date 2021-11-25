«Лейкерс» в овертайме победили «Индиану», «Бруклин» крупно обыграл «Бостон»

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 124:116.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач. Наиболее результативным у «Индианы» стал разыгрывающий Малкольм Брогдон – 28 очков, 7 подборов и 2 передачи.

В параллельном матче, проходившем в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден», встречались «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Крупную победу в этой игре одержали гости (123:104), для них она стала четвёртой кряду. Отметим, что дабл-даблом удалось отметиться защитнику «Бруклина» Джеймсу Хардену – 20 очков, 7 подборов и 11 передач.

В других встречах игрового дня «Кливленд Кавальерс» дома победили «Финикс Санз» (120:115), «Орландо Мэджик» уступил «Шарлотт Хорнетс» (99:106), «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Торонто Рэпторс» (113:126), «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Детройт Пистонс» (114:93), «Вашингтон Уизардс» неожиданно разгромно проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (102:127), «Юта Джаз» уверенно разобралась с «Оклахома-Сити Тандер» (110:104), «Хьюстон Рокетс» победил «Чикаго Буллз» (118:103), «Атланта Хоукс» уверенно победила «Сан-Антонио Спёрс» (124:106), а «Майами Хит» на выезде уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (101:103).