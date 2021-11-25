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«Лейкерс» в овертайме победили «Индиану», «Бруклин» крупно обыграл «Бостон»

«Лейкерс» в овертайме победили «Индиану», «Бруклин» крупно обыграл «Бостон»
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 124:116.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач. Наиболее результативным у «Индианы» стал разыгрывающий Малкольм Брогдон – 28 очков, 7 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 124
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 28, Дуарте - 17, Холидэй - 16, Сабонис - 14, Тёрнер - 12, ЛеВерт - 10, Макконнелл - 10, Крэйг - 7, Мартин - 2, Битадзе, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Лэмб, Уонамэйкер, Уоррен
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Уэстбрук - 20, Монк - 17, Эллингтон - 14, Энтони - 14, Ховард - 8, Хортон-Такер - 8, Джордан - 4, Brown Jr., Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Дэвис, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф

В параллельном матче, проходившем в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден», встречались «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Крупную победу в этой игре одержали гости (123:104), для них она стала четвёртой кряду. Отметим, что дабл-даблом удалось отметиться защитнику «Бруклина» Джеймсу Хардену – 20 очков, 7 подборов и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
104 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Смарт - 20, Тейтум - 15, Браун - 13, Шрёдер - 10, Лэнгфорд - 8, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Кантер - 7, Несмит - 5, Паркер - 4, Притчард - 3, Эрнангомес - 3, Ричардсон, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер
Бруклин Нетс: Миллз - 23, Дюрант - 21, Харден - 20, Олдридж - 17, Томас - 13, Бембри - 9, Джонсон - 7, Картер - 6, Шарп - 4, Миллсэп - 3, Brown, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Харрис, Эдвардс

В других встречах игрового дня «Кливленд Кавальерс» дома победили «Финикс Санз» (120:115), «Орландо Мэджик» уступил «Шарлотт Хорнетс» (99:106), «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Торонто Рэпторс» (113:126), «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Детройт Пистонс» (114:93), «Вашингтон Уизардс» неожиданно разгромно проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (102:127), «Юта Джаз» уверенно разобралась с «Оклахома-Сити Тандер» (110:104), «Хьюстон Рокетс» победил «Чикаго Буллз» (118:103), «Атланта Хоукс» уверенно победила «Сан-Антонио Спёрс» (124:106), а «Майами Хит» на выезде уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (101:103).

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Форбс - 23, Мюррей - 22, Джонсон - 15, Пёлтль - 15, Уайт - 7, Янг - 6, Уокер - 5, Ойбанкс - 4, Васселл - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Джонс - 2, Ландейл - 2, Кейкок, Коллинс, Макдермотт, Примо, Уискэмп
Атланта Хоукс: Янг - 31, Богданович - 18, Коллинс - 15, Л. Уильямс - 12, Реддиш - 12, Капела - 11, Галлинари - 10, Хаертер - 10, Дьенг - 2, Райт - 2, Луваву-Кабарро - 1, Джонсон, Купер, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 101
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Бисли - 29, Расселл - 20, Таунс - 11, Вандербилт - 8, Макдэниелс - 7, Принс - 3, Рид - 2, Беверли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
Майами Хит: Адебайо - 18, Робинсон - 17, Батлер - 16, Хироу - 16, Винсент - 14, Дедмон - 9, Лоури - 7, Такер - 3, Мартин - 1, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 27, Гидди - 19, Робинсон-Эрл - 13, Уильямс - 12, Базли - 8, Джером - 8, Маледон - 6, Мускала - 5, Покушевски - 4, Уиггинс - 1, Фэйворс - 1, Гилджес-Александер, Дек, Крейчи, Манн, Роби, Уотсон
Юта Джаз: Кларксон - 20, Богданович - 19, Конли - 18, Гобер - 15, Гэй - 15, Митчелл - 13, О'Нил - 5, Инглс - 3, Уайтсайд - 2, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Хьюстон Рокетс: Хаус - 18, Вуд - 16, Портер - 14, Шенгюн - 13, Мэтьюз - 12, Брукс - 11, Грин - 11, Гордон - 10, Тэйт - 8, Мартин - 5, Гаруба, Кристофер, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
Чикаго Буллз: Лавин - 28, Болл - 19, Дерозан - 17, Карузо - 15, Вучевич - 14, Грин - 9, Досунму - 8, Уайт - 3, Браун, Брэдли, Джонс, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 93
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Портис - 28, Холидэй - 22, Коннотон - 11, Миддлтон - 11, Хилл - 4, Аллен - 3, Нвора - 2, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей, Робинсон, Худ
Детройт Пистонс: Лайлз - 19, Бей - 13, Грант - 13, Ли - 12, Джексон - 9, Каннингем - 9, Гарза - 6, Джексон - 6, Диалло - 6, Джозеф, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит, Стюарт, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Валанчюнас - 21, Харт - 16, Эрнангомес - 13, Александер-Уолкер - 12, Грэм - 12, Мёрфи - 8, Маршалл - 5, Джонс - 4, Саторански - 4, Темпл - 4, Льюис - 2, Альварадо, Лозада, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Нето - 13, Динвидди - 11, Харрелл - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Гилл - 8, Гэффорд - 8, Кузма - 7, Холидей - 4, Авдия - 3, Дав. Бертанс - 3, Кисперт - 3, Брайант, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 120
Финикс Санз
Финикс
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Осман - 23, Гарлэнд - 19, Рубио - 15, Лав - 14, Маркканен - 14, Окоро - 5, Валентайн, Дэвис, Мобли, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд, Фалль
Финикс Санз: Букер - 35, Пол - 17, Эйтон - 16, Джонсон - 14, Макги - 13, Бриджес - 11, Краудер - 7, Пэйн - 7, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шамет, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Бамба - 18, Саггс - 17, Вагнер - 16, Картер - 14, Вагнер - 13, Харрис - 13, Мюлдер - 6, Океке - 2, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Росс, Фульц, Хэмптон, Энтони
Шарлотт Хорнетс: Розир - 27, Болл - 22, Убре - 21, Бриджес - 11, Мартин - 8, Макдэниелс - 7, Пламли - 7, Ричардс - 2, Хэйворд - 1, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 126
Торонто Рэпторс
Торонто
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Бейн - 20, Брукс - 20, Джексон - 16, Кларк - 16, Андерсон - 11, Уильямс - 3, Адамс - 2, Кончар - 2, Альдама, Джонс, Калвер, Мелтон, Меррилл, Пон, Тийе, Тиллман
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 26, Ванвлит - 23, Ачиува - 17, Барнс - 17, Сиакам - 17, Михайлюк - 8, Флинн - 6, Буше - 5, Бэнтон - 4, Ватанабэ - 3, Ануноби, Берч, Бонга, Горан Драгич, Джонсон, Шампани
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