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«Голден Стэйт» разгромил «Филадельфию», «Сакраменто» впервые выиграл с новым тренером

«Голден Стэйт» разгромил «Филадельфию», «Сакраменто» впервые выиграл с новым тренером
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на домашнем паркете «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:93.

Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 25 очков и совершивший 4 подбора и 10 передач. В составе «Сиксерс» наиболее результативным стал защитник Сет Карри – 24 очка и 1 подбор.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Уиггинс - 19, Пул - 17, Тоскано-Андерсон - 13, Портер - 12, Грин - 10, Луни - 6, Пэйтон II - 6, Ли - 5, Бьелица - 2, Куминга - 1, Даутин, Игуодала, Кьоцца, Муди, Томпсон, Уайзмен
Филадельфия Сиксерс: Карри - 24, Макси - 19, Грин - 10, Коркмаз - 9, Милтон - 9, Ньянг - 9, Джо - 8, Тибулл - 7, Драммонд - 1, Бэсси, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Харрис, Хенри, Эмбиид

В параллельном матче между «Сакраменто Кингз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», проходившем в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-Центр», первую победу под руководством главного тренера Элвина Джентри одержали хозяева – 125:111. У гостей дабл-даблами отметились разыгрывающий Дэмьен Лиллард (32 очка, 6 подборов и 10 передач) и центровой Юсуф Нуркич (28 очков, 17 подборов и 5 передач).

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Фокс - 21, Митчелл - 16, Барнс - 13, Лень - 12, Харклесс - 12, Багли III - 10, Джонс - 9, Халибёртон - 6, Томпсон - 4, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Холмс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Нуркич - 28, Пауэлл - 22, Литтл - 16, Макколлум - 13, Нэнс - 5, Смит - 3, Зеллер - 2, Блевинс, Браун, Ковингтон, Маклемор, Саймонс, Снелл, Уотфорд, Эллеби
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