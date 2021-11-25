«Голден Стэйт» разгромил «Филадельфию», «Сакраменто» впервые выиграл с новым тренером

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на домашнем паркете «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:93.
Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 25 очков и совершивший 4 подбора и 10 передач. В составе «Сиксерс» наиболее результативным стал защитник Сет Карри – 24 очка и 1 подбор.
В параллельном матче между «Сакраменто Кингз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», проходившем в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-Центр», первую победу под руководством главного тренера Элвина Джентри одержали хозяева – 125:111. У гостей дабл-даблами отметились разыгрывающий Дэмьен Лиллард (32 очка, 6 подборов и 10 передач) и центровой Юсуф Нуркич (28 очков, 17 подборов и 5 передач).
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