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Кевин Дюрант превзошёл Аллена Айверсона и покорил знаковое достижение в НБА

Кевин Дюрант превзошёл Аллена Айверсона и покорил знаковое достижение в НБА
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (123:104).

Дюрант довёл количество набранных очков до отметки 24 381 за карьеру, что позволило обойти легендарного защитника «Филадельфии Сиксерс» Аллена Айверсона и подняться на 25-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА. Завершивший карьеру Рэй Аллен (24 505 очков) является ближайшей целью Дюранта.

Дюрант лидирует в НБА по результативности с 28,5 очками в среднем за игру, занимая 16-е место по количеству попыток бросков (18,6). Только Эдриан Дэнтли в сезоне-1983/1984 (11-е место) смог стать лучшим скорером НБА, не попав в топ-10 лиги по числу бросков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».

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