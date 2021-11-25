Кевин Дюрант превзошёл Аллена Айверсона и покорил знаковое достижение в НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (123:104).



Дюрант довёл количество набранных очков до отметки 24 381 за карьеру, что позволило обойти легендарного защитника «Филадельфии Сиксерс» Аллена Айверсона и подняться на 25-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА. Завершивший карьеру Рэй Аллен (24 505 очков) является ближайшей целью Дюранта.



Дюрант лидирует в НБА по результативности с 28,5 очками в среднем за игру, занимая 16-е место по количеству попыток бросков (18,6). Только Эдриан Дэнтли в сезоне-1983/1984 (11-е место) смог стать лучшим скорером НБА, не попав в топ-10 лиги по числу бросков.

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