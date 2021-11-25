Леброн и «Ливерпуль» сделают продукт, который будет конкурировать с линией одежды Джордана

Компания Nike планирует выпустить линию одежды форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в сотрудничестве с английским футбольным клубом «Ливерпуль».



«Мы выпускаем линейку с Леброном Джеймсом и «Ливерпулем». Nike создаст семь или восемь товаров, которые будут связывать Леброна с футболом. Я ещё не знаю всех деталей, но они намерены создать продукцию, которая будет конкурировать с линейкой Майкла Джордана в Nike», – заявил Том Вернер, председатель Fenway Sports Group.



Американская компания Fenway Sports Group, партнёром которой является Леброн Джеймс, владеет бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс», а также приобрела большую часть акций «Ливерпуля».

Фото доступно в «Твиттере» Bleacher Report.