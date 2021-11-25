Симмонс испытывает серьёзные проблемы с деньгами и может резко изменить подход к «Сиксерс»

Спортивный ведущий Говард Эскин сообщил, что у разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса начались проблемы с деньгами и он может вернуться на паркет, несмотря на нежелание выступать за клуб.



«Надёжный источник сказал мне, что Симмонс может быть сломлен. Денежный поток прервался. Он теряет много денег и тратит много денег. Его дом стоит $ 17,5 млн, ему нужно платить налоги. У него есть два дома в районе Филадельфии, которые стоят восемь или девять миллионов. Он покупает новую машину каждый месяц, а это около $ 500 тыс. Он просто тратит деньги, как будто это ничто, потому что считает, что этот поток никогда не закончится. И человек, который мне это сказал, утверждает, что у него серьёзные проблемы с деньгами.



Помните, ему не платят за игры. Возможно, ему придётся вернуться. Я не хочу, чтобы он был в таком состоянии. Я думал, что он пропустит весь сезон, но, похоже, что ему придётся вернуться, чтобы заработать немного денег», — цитирует Говарда Эскина Fadeaway World.