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Кевин Гарнетт назвал суперзвезду НБА, на трешток которой у него не было ответа

Кевин Гарнетт назвал суперзвезду НБА, на трешток которой у него не было ответа
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, что ему было тяжело найти ответ на трешток Хакима Оладжьювона на площадке.

«Хаким Оладжьювон — один из тех ублюдков, что постоянно болтают на паркете. Иногда он снимал капу и чётко говорил: „Я здесь, чтобы поразить вас своими движениями на фланге. Никто не может защищаться против меня“. И что я должен сказать на это? У меня никогда не было ответа», — цитирует Гарнетта Clutch Points.

43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».

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