Леброн Джеймс впервые прокомментировал инцидент с Айзеей Стюартом в Детройте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал инцидент с центровым «Детройт Пистонс» Айзеей Стюартом. Напомним, в том матче в одном из моментов Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку прямо на площадке.
«Мы боролись за отскок, он держал меня локтем и я потерял равновесие. Я пытался оттолкнуть его рукой, он тоже потерял равновесие, после чего моя рука задела его лицо. Я сразу понял это, так что хотел извиниться. Но вы видели, что произошло. Это было непреднамеренно, я не из таких игроков.
Я не люблю видеть эскалацию конфликта. Думаю, НБА хотелось отметить это событие, поэтому они меня отстранили на одну игру. Не думаю, что им следовало это делать, но лига сама сделала свой выбор», — сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции.
По итогам инцидента Джеймс был дисквалифицирован лигой на один матч регулярного чемпионата, Стюарт будет вынужден пропустить две игры.
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