Иван Ухов: на момент подписания контракта с ЦСКА у меня на счету было 15 тысяч рублей

Защитник московского ЦСКА Иван Ухов вспомнил о своем финансовом состоянии на момент подписания контракта с армейцами в 2018 году.
“Правда ли, что на момент подписания контракта с ЦСКА у меня на счету было 15 тысяч рублей? Ну да, примерно так. Это не в ноль. У меня же были деньги. Тогда и времена были другими, 15 тысяч считались более-менее… Можно ли сказать, что я в баскетболе из любви к искусству? Получается, что так.
С кем чаще обсужадю деньги: с агентом или с супругой? Я не обсуждаю деньги. Для чего это делать — постоянно обсуждать деньги?
Первый год в ЦСКА провел без машины. Что плохого в этом? Когда у других есть машина и они едут по пути, можно ведь вместе с ними проехаться, правильно?” — сказал Ухов в интервью тележурналу «Вид сверху».
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Ухов набирает в среднем 4,5 очка и совершает 2,0 подбора за 16,4 минуты на площадке.
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