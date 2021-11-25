Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт назвал соперника, к которому испытывал особое уважение. Гарнетт назвал таким игроком прославленного Чарльза Баркли.
«Мне приходилось испытывать к Баркли особое уважение. Чарльз был настоящим мерзавцем. Это чувак играл так, словно он сантиметров на 20 выше, чем был на самом деле. Он поднимал задницу и превращался в зверя. Против него приходилось играть втроём. Чувак спокойно мог дать тебе 40 и 40», — рассказал Гарнетт YouTube-каналу МILLION DOLLAZ WORTH OF GAME.
43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».
- 25 ноября 2021
-
20:27
-
19:38
-
18:53
-
18:45
-
17:31
-
16:49
-
15:55
-
14:57
-
13:55
-
12:57
-
11:46
-
11:00
-
10:40
-
09:46
-
09:26
-
09:02
-
08:57
-
08:53
-
08:42
-
06:38
-
00:59
- 24 ноября 2021
-
23:51
-
22:54
-
22:30
-
22:23
-
21:56
-
20:57
-
19:42
-
18:39
-
17:27
-
16:46
-
15:47
-
14:51
-
13:58
-
12:56