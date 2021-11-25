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Кевин Гарнетт назвал соперника, к которому испытывал особое уважение

Кевин Гарнетт назвал соперника, к которому испытывал особое уважение
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт назвал соперника, к которому испытывал особое уважение. Гарнетт назвал таким игроком прославленного Чарльза Баркли.

«Мне приходилось испытывать к Баркли особое уважение. Чарльз был настоящим мерзавцем. Это чувак играл так, словно он сантиметров на 20 выше, чем был на самом деле. Он поднимал задницу и превращался в зверя. Против него приходилось играть втроём. Чувак спокойно мог дать тебе 40 и 40», — рассказал Гарнетт YouTube-каналу МILLION DOLLAZ WORTH OF GAME.

43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».

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