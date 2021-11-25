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ЦСКА в драматичной концовке победил «Баварию» в Евролиге

ЦСКА в драматичной концовке победил «Баварию» в Евролиге
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Московский ЦСКА встретился на домашней площадке с мюнхенской «Баварией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой команды хозяев — 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:17). Для армейцев победа стала второй подряд в Евролиге.

Подопечные Димитриса Итудиса неудачно начали матч, по итогам первой четверти уступив «Баварии» шесть очков. Второй игровой отрезок ЦСКА тоже не слишком удался, зато в третьей четверти «армейцы» сумели сократить отставание в счёте всего до одного очка. Решающими стали заключительные десять минут. В драматичной концовке москвичи вырвали победу, победный бросок сделал Уилл Клайберн.

Самым результативным игроком хозяев стал Уилл Клайберн (17 очков), у гостей 28 очков набрал Дэрран Хиллиард.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
77 : 74
Бавария
Мюнхен, Германия
ЦСКА: Клайберн - 17, Фойгтман - 12, Швед - 12, Шенгелия - 12, Хэкетт - 10, Боломбой - 5, Григонис - 3, Курбанов - 3, Лундберг - 3, Милутинов, Ухов, Фарид
Бавария: Хиллиард - 28, Томас - 17, Рабит - 9, Лучич - 6, Хантер - 5, Ярамаз - 4, Уолден - 3, Уэйлер-Бэбб - 2, Джедович, Обст, Шиллинг, Шишко
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