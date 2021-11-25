ЦСКА в драматичной концовке победил «Баварию» в Евролиге

Московский ЦСКА встретился на домашней площадке с мюнхенской «Баварией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой команды хозяев — 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:17). Для армейцев победа стала второй подряд в Евролиге.



Подопечные Димитриса Итудиса неудачно начали матч, по итогам первой четверти уступив «Баварии» шесть очков. Второй игровой отрезок ЦСКА тоже не слишком удался, зато в третьей четверти «армейцы» сумели сократить отставание в счёте всего до одного очка. Решающими стали заключительные десять минут. В драматичной концовке москвичи вырвали победу, победный бросок сделал Уилл Клайберн.



Самым результативным игроком хозяев стал Уилл Клайберн (17 очков), у гостей 28 очков набрал Дэрран Хиллиард.