«Фенербахче» проиграл «Эфесу», растеряв двузначное преимущество в четвёртой четверти
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Стамбульский «Фенербахче» на домашней площадке принял земляков из «Анадолу Эфес» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Команда хозяев потерпела поражение, встреча завершилась со счётом 84:89 (18:20, 23:16, 26:20, 17:33). «Фенербахче» проиграл четвёртый матч в Евролиге подряд, «Анадолу Эфес» продлил серию побед до четырёх игр.
Первая четверть прошла в равной борьбе, где чуть результативнее были игроки «Эфеса». Второй и третий игровой отрезки напротив, прошли под контролем «Фенербахче». В начале заключительной четверти преимущество хозяев достигало 12 очков, но «Эфес» сумел резко прибавить и вырвать победу в концовке.
Самым результативным игроком хозяев стал Мариал Шайлок (18 очков), у гостей 25 очков заработал Шейн Ларкин.
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 89
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Фенербахче: Шайок - 18, де Коло - 14, Веселы - 13, Хенри - 10, Гудурич - 9, Полонара - 8, Биберович - 6, Букер - 6, Акпинар, Дювериоглу, Махмутоглу, Пьерр
Анадолу Эфес: Ларкин - 25, Пляйсс - 17, Мицич - 14, Бьёбуа - 7, Симон - 7, Морман - 6, Синглтон - 5, Данстон - 4, Брайант - 2, Петрушев - 2, Андерсон, Сайбир
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