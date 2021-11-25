«Фенербахче» проиграл «Эфесу», растеряв двузначное преимущество в четвёртой четверти

Стамбульский «Фенербахче» на домашней площадке принял земляков из «Анадолу Эфес» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Команда хозяев потерпела поражение, встреча завершилась со счётом 84:89 (18:20, 23:16, 26:20, 17:33). «Фенербахче» проиграл четвёртый матч в Евролиге подряд, «Анадолу Эфес» продлил серию побед до четырёх игр.



Первая четверть прошла в равной борьбе, где чуть результативнее были игроки «Эфеса». Второй и третий игровой отрезки напротив, прошли под контролем «Фенербахче». В начале заключительной четверти преимущество хозяев достигало 12 очков, но «Эфес» сумел резко прибавить и вырвать победу в концовке.



Самым результативным игроком хозяев стал Мариал Шайлок (18 очков), у гостей 25 очков заработал Шейн Ларкин.