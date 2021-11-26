«Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге, прервав серию из пяти побед

В Афинах состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги между местным «Панатинаикосом» и петербургским «Зенитом». Хозяева одержали победу, встреча завершилась со счётом 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 18:16). «Панатинаикос» прервал серию из пяти поражений, у «Зенита» завершилась серия из пяти побед.
Гости начали матч уверенно, добившись преимущества в восемь очков по итогам первой четверти. К большому перерыву отрыв «Зенита» стал таять, а третий игровой отрезок был проигран петербуржцами со счётом 10:20. В заключительной десятиминутке подопечные Хавьера Паскуаля сумели навязать борьбу, но неудачно провели концовку и проиграли.
Самыми результативным игроками «Панатинаикоса» стали Неманья Недович и Георгиос Папаяннис (по 18 очков), у «Зенита» 15 очков набрал Джордан Лойд.
В параллельном матче «Баскония» на домашней площадке крупно проиграла мадридскому «Реалу» — 60:88. Самыми результативными игроками встречи стали Симоне Фонтеккио и Стивен Эноч (по 14 очков).
В ещё одном матче игрового дня берлинская «Альба» взяла верх над «Маккаби» из Тель-Авива — 91:86. 19 очков набрал Маркус Эрикссон, 22 очка в актив записал Скотти Уилбекин.
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