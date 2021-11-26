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«Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге, прервав серию из пяти побед

«Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге, прервав серию из пяти побед
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В Афинах состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги между местным «Панатинаикосом» и петербургским «Зенитом». Хозяева одержали победу, встреча завершилась со счётом 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 18:16). «Панатинаикос» прервал серию из пяти поражений, у «Зенита» завершилась серия из пяти побед.

Гости начали матч уверенно, добившись преимущества в восемь очков по итогам первой четверти. К большому перерыву отрыв «Зенита» стал таять, а третий игровой отрезок был проигран петербуржцами со счётом 10:20. В заключительной десятиминутке подопечные Хавьера Паскуаля сумели навязать борьбу, но неудачно провели концовку и проиграли.

Самыми результативным игроками «Панатинаикоса» стали Неманья Недович и Георгиос Папаяннис (по 18 очков), у «Зенита» 15 очков набрал Джордан Лойд.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
25 ноября 2021, четверг. 22:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
70 : 64
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Панатинаикос: Недович - 18, Папаяннис - 18, Макон - 11, Уайт - 8, Сент-Рос - 6, Папапетру - 4, Каселакис - 3, Эванс - 2, Бохоридис, Манцукас, Перри, Флойд
Зенит: Лойд - 15, Фрэнкамп - 14, Кузминскас - 13, Мики - 9, Пойтресс - 7, Понитка - 4, Гудайтис - 2, Бэрон, Д. Кулагин, Захаров, Зубков, Карасёв

В параллельном матче «Баскония» на домашней площадке крупно проиграла мадридскому «Реалу» — 60:88. Самыми результативными игроками встречи стали Симоне Фонтеккио и Стивен Эноч (по 14 очков).

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
25 ноября 2021, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
60 : 88
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Фонтеккио - 14, Эноч - 14, Болдуин - 8, Маринкович - 6, Питерс - 6, Гедрайтис - 5, Нноко - 4, Седекерскис - 3, Баррера, Грейнджер, Костелло, Куруцс
Реал Мадрид: Козёр - 13, Тавареш - 12, Эртель - 12, Фернандес - 9, Льюль - 8, Пуарье - 8, Уильямс-Госс - 7, Ханга - 7, Ябуселе - 7, Абальде - 5, Нуньес, Цаликис-Вукчевич

В ещё одном матче игрового дня берлинская «Альба» взяла верх над «Маккаби» из Тель-Авива — 91:86. 19 очков набрал Маркус Эрикссон, 22 очка в актив записал Скотти Уилбекин.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
25 ноября 2021, четверг. 22:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
91 : 86
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Альба: Эрикссон - 19, Кумадже - 12, Ло - 11, Да Силва - 8, Зусман - 8, Сикма - 8, Блатт - 6, Тиман - 6, Смит - 5, Ламмерс - 4, Олинде - 4, Маттиссек
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 22, Жижич - 17, Деррик Уильямс - 15, Нанналли - 10, Калояро - 9, Рейнольдс - 8, Эванс - 3, Тейлор - 2, Блайзер, ДиБартоломео, Лессор, Соркин
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