Паскуаль объяснил потею потерю преимущества «Зенита» над «Панатинаикосом» после перерыва

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (64:70).
«Поздравляю «Панатинаикос». В первой половине матча мы играли лучше, это отражал счёт на табло. У нас была возможность создать отрыв в 10-12 очков, но мы не забросили несколько бросков из-под кольца, несколько открытых бросков. Во второй половине матча «Пао» был намного лучше нас, особенно в третьей четверти, когда мы просто выпали из игры. У нас совсем не получалось забросить, мы были неэффективны и набрали лишь 10 очков.
В четвёртой четверти мы вернулись в игру, у нас были шансы на победу, но трёхочковый Недовича и аллей-уп Папаянниса решили игру. Мы не смогли ответить на их броски. Мы приехали сюда с пятью победами подряд, сегодня был момент для поражения. В Евролиге, если ты не заслуживаешь победу, ты проигрываешь. Мы не заслужили победы сегодня", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
- 26 ноября 2021
-
01:16
-
00:25
- 25 ноября 2021
-
23:15
-
23:04
-
22:48
-
22:02
-
20:27
-
19:38
-
18:53
-
18:45
-
17:31
-
16:49
-
15:55
-
14:57
-
13:55
-
12:57
-
11:46
-
11:00
-
10:40
-
09:46
-
09:26
-
09:02
-
08:57
-
08:53
-
08:42
-
06:38
-
00:59
- 24 ноября 2021
-
23:51
-
22:54
-
22:30
-
22:23
-
21:56
-
20:57
-
19:42
-
18:39