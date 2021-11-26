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Паскуаль объяснил потею потерю преимущества «Зенита» над «Панатинаикосом» после перерыва

Паскуаль объяснил потею потерю преимущества «Зенита» над «Панатинаикосом» после перерыва
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (64:70).

«Поздравляю «Панатинаикос». В первой половине матча мы играли лучше, это отражал счёт на табло. У нас была возможность создать отрыв в 10-12 очков, но мы не забросили несколько бросков из-под кольца, несколько открытых бросков. Во второй половине матча «Пао» был намного лучше нас, особенно в третьей четверти, когда мы просто выпали из игры. У нас совсем не получалось забросить, мы были неэффективны и набрали лишь 10 очков.

В четвёртой четверти мы вернулись в игру, у нас были шансы на победу, но трёхочковый Недовича и аллей-уп Папаянниса решили игру. Мы не смогли ответить на их броски. Мы приехали сюда с пятью победами подряд, сегодня был момент для поражения. В Евролиге, если ты не заслуживаешь победу, ты проигрываешь. Мы не заслужили победы сегодня", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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