Димитрис Прифтис не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Зенитом» из-за травмы

Главный тренер «Панатинаикоса» Димитрис Прифтис пропустил послематчевую пресс-конференцию по окончании встречи регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» из-за травмы голени. Об этом сообщает Eurohoops.
“Я не знаю, что произошло. Кажется, когда он шёл, почувствовал что-то в икре. Сейчас всё хорошо, ведь мы выиграли матч. Если бы результат был другим, возможно, он чувствовал бы себя хуже. Но сейчас с ним всё в порядке. Я верю в это», — сказал помощник Прифтиса Василис Симцак.
«Панатинаикос» обыграл «Зенит» со счётом 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 18:16). Греческий клуб прервал серию из пяти поражений, у питерцев завершилась серия из пяти побед. Самыми результативным игроками «Панатинаикоса» стали Неманья Недович и Георгиос Папаяннис (по 18 очков), у «Зенита» 15 очков набрал Джордан Лойд.
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