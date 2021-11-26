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Экс-игрок НБА попросил клуб перенести церемонию вывода номера в связи с уголовным делом

Экс-игрок НБА попросил клуб перенести церемонию вывода номера в связи с уголовным делом
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Экс-игрок НБА Тони Аллен попросил «Мемфис Гриззлиз» перенести церемонию вывода своего номера из обращения в связи с обвинениями в мошенничестве, сообщает Uproxx.

В конце января должна была состояться церемония по выводу «Мемфисом» из обращения 9-го номера Аллена. В октябре Аллен и ещё 17 экс-игроков НБА были арестованы по обвинению в мошенничестве в сфере медицинского страхования на $ 4 млн. Все они вышли под залог, но судебное разбирательство по делу ещё продолжается. Аллен посчитал, что проводить церемонию вывода номера из обращения будет уместно в следующем сезоне.

Аллен должен стать вторым в истории представителем «Мемфиса», чей номер поднимут под своды арены. В декабре клуб проведёт церемонию в честь Зака Рэндольфа.

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