Дуайт Ховард: НБА хочет отодвинуть меня на второй план

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард выразил недовольство по поводу непопадания в список лучших 75 игроков в истории НБА, составленный самой лигой.



«Я думаю, то, что я сделал в своей карьере, просто нельзя не признать. Поначалу мне было неприятно. Раньше мне казалось, что я не буду участвовать во всём этом, потому что считал, что НБА хочет отодвинуть меня на второй план. Кто-то думает, что я пытаюсь обвинить НБА в определённых вещах, но я лишь смотрю на вещи трезвым взглядом.

Я уже давно в лиге и оказывал влияние на каждую команду, в которой играл: на площадке и за её пределами, но это никогда не признается. Такой список был составлен не для чего иначе, кроме как всех разозлить. Не имеет никакого смысла сравнивать карьеры игроков. Мы все уникальные личности, и это пустая трата сил», — приводит слова Ховарда GQ.