Скотти Пиппен назвал соперника, с которым никогда не разговаривал

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что ни разу не общался с легендой клуба «Детройт Пистонс» Айзеей Томасом.



«Не припомню, чтобы когда-нибудь за время пребывания на Земле разговаривал с Айзеей Томасом. Ни разу», – сказал Пиппен в интервью для GQ Sports.

Ранее Пиппен признался, что Томас не был добр к нему, когда он только попал в лигу.

В последнее время Пиппен не раз делал выпады в сторону бывшего товарища по команде, легендарного Майкла Джордана. В частности, он говорил, что «Чикаго» выиграл 6 титулов не благодаря, а вопреки действиям Майкла, заявлял, что Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта, говорил, что он бесчувственный и лицемерный человек. Недовольство Скотти вызвал документальный спортивный мини-сериал «Последний танец», где, по его мнению, многие события трактовались неправильным образом.