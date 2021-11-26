Скотти Пиппен назвал соперника, с которым никогда не разговаривал

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что ни разу не общался с легендой клуба «Детройт Пистонс» Айзеей Томасом.
«Не припомню, чтобы когда-нибудь за время пребывания на Земле разговаривал с Айзеей Томасом. Ни разу», – сказал Пиппен в интервью для GQ Sports.
Ранее Пиппен признался, что Томас не был добр к нему, когда он только попал в лигу.
В последнее время Пиппен не раз делал выпады в сторону бывшего товарища по команде, легендарного Майкла Джордана. В частности, он говорил, что «Чикаго» выиграл 6 титулов не благодаря, а вопреки действиям Майкла, заявлял, что Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта, говорил, что он бесчувственный и лицемерный человек. Недовольство Скотти вызвал документальный спортивный мини-сериал «Последний танец», где, по его мнению, многие события трактовались неправильным образом.
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