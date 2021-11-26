Боец UFC Колби Ковингтон сделал новый выпад против Леброна Джеймса

Боец UFC Колби Ковингтон жёстко высказался о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе за его позицию по полицейским. Ранее Леброн раскритиковал некоторых стражей полиции, которые, по его мнению, действовали слишком жёстко с участниками движения Black Lives Matter.

«Боже, да благослови тех, кто первым пришёл на помощь. Да благословит Господь всех сотрудников правоохранительных органов, которые защищают нашу страну, обеспечивают безопасность наших общин и держат преступников подальше от улиц города. Это нелёгкая работа.

Такие спортсмены, как Леброн Джеймс, просто хотят установить на них мишень. Но ведь это те же самые люди, которым он звонит, когда просит их защитить свою семью и обеспечить свою безопасность. Это просто лицемерие», — приводит слова Ковингтона The Sports Rush.